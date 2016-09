Vier Millionen fließen in den Bregenzerwald

Das Land investiert in den Hochwasserschutz im Bregenzerwald. Das größte Projekt wird in Egg realisiert. Aber auch in den Gemeinden Reuthe, Bizau und Doren wird investiert. Die Gesamtkosten aller vier Projekte belaufen sich auf knapp vier Millionen Euro.

Das mit Abstand kostenaufwendigste Projekt wird in der Gemeinde Egg realisiert. Die Maßnahmen betreffen den Schmiedlebach, der bei Hochwasser Wohn-, Büro-, Betriebs- und Nebengebäude sowie Verkehrsanlagen und allgemeine Einrichtungen gefährdet. An Teilstrecken des Baches sind schon in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte ausgearbeitet und durchgeführt worden. Jetzt sollen weitere Einbauten errichtet werden. Ältere Verbauungen werden saniert und erneuert. Land, Gemeinden und der Bund investieren insgesamt 3,1 Millionen Euro.

Dürrenberggraben in Reuthe

In der Gemeinde Reuthe soll am Dürrenberggraben der Lückenschluss zwischen dem hochwassersicher verbauten Unter- und Oberlauf erreicht werden. Bei stärkeren Niederschlagsereignissen kommt es aufgrund von unterdimensionierten Durchlässen im Mittellauf zu Wasserrückstauungen, die zu Überflutungen führen können. Ziel der Verbauungsmaßnahme ist der Schutz des Ortsteils Baien.

Birkenbühlgraben in Doren

Am Birkenbühlgraben in der Gemeinde Doren wird die Verrohrung unter der Landesstraße bis über den Güterweg erneuert. Darüber hinaus wird oberhalb des Güterweges ein Trapezgerinne errichtet. Verklausungen und Überflutungen bei Starkniederschlägen machen die Baumaßnahmen erforderlich.

Schutzeinrichtungen am Bizauerbach

In Bizau werden die bestehenden Schutzeinrichtungen am Bizauerbach erneuert. Diese sind nach massiven Niederschlägen mit Hagel Anfang Juni stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Maßnahmen sehen vor, die volle Funktionstüchtigkeit wieder herzustellen.