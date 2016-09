Leiter fordert mehr Polizei für Bludenz

Der Vizebürgermeister von Bludenz, Mario Leiter (SPÖ), fordert Verstärkung für die Stadtpolizei in Bludenz. Die Zahl der Beamten sei in den letzten Jahren halbiert worden, sagt Leiter, der selbst Polizist ist.

In den vergangenen vier Jahren sei die Zahl der Beamten von 14 auf sechs Beamte reduziert worden, sagt Leiter. Gleichzeitig steige die Zahl der Einsätze. Bürgermeister Mandi Katzenmayer (ÖVP) winkt ab: Seit rund einem Jahr befasse sich eine Arbeitsgruppe mit dem polizeilichen Bedarf in Bludenz, alle Fraktionen seien eingebunden, so Katzenmayer - in drei Wochen sei mit einem Ergebnis zu rechnen.