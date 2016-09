Vierköpfige Räuberbande überführt

Die Polizei Höchst und das Landeskriminalamt haben gemeinsam fünf Raubüberfälle in Vorarlberg und der Schweiz aufgeklärt. Drei Schweizer und ein Österreicher im Alter zwischen 18 und 20 Jahren sollen dahinterstecken.

Den vier Männern werden ein vollendeter und zwei versuchte Raubüberfälle auf Passanten in Bregenz und Höchst zur Last gelegt. Die Vorgangsweise sei immer dieselbe gewesen: Nach Angaben von Ronald Sieber, Leiter der Polizeiinspektion in Höchst, sind die drei Täter aus der Schweiz zu Fuß über die Grenze gekommen und haben sich mit dem österreichischen Komplizen dann meist im Umfeld von Bushaltestellen ein Opfer ausgesucht. Dem seien sie dann gefolgt, bis sie es in abgelegenen Bereichen körperlich attackierten und ausraubten.

Die Beute war in beiden Fällen Bargeld in geringer Höhe, sagt Inspektionsleiter Sieber. Zudem habe man ihnen zwei Raubüberfälle, einer davon auf einen Passanten, ein weiterer auf einen Taxifahrer, in der Schweiz nachgewiesen. Die Männer sind geständig und wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.