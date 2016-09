34-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 34-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Sulzberg schwer verletzt worden. Eine 76-jährige Pkw-Lenkerin war von einem Parkplatz in die L20 eingebogen, dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad.

Die Pkw-Lenkerin fuhr vom Parkplatz des Gemeindehauses auf die L20 und stieß dort mit der Motorradlenkerin zusammen, die von der Ortsmitte kommend in Richtung Staatsgrenze unterwegs war. Die schwer verletzte 34-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

Im Einsatz waren neben dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber die Polizei Hittisau, First Responder, die Rettung und der Bauhof Sulzberg.