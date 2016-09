Zahl der Wärmepumpen-Heizsysteme verdoppelt

Rund 1.200 Besucher haben sich am Samstag beim Wärmepumpentag auf dem illwerke-vkw-Areal in Bregenz informiert. Indes erfreuen sich Wärmepumpen-Heizsysteme auf dem Vorarlberger Markt immer größerer Beliebtheit.

Der Marktanteil an Wärmepumpen bei neugebauten Einfamilienhäusern liegt in Vorarlberg mittlerweile bei 80 Prozent. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich die Zahl an installierten Wärmepumpen in Vorarlberg mehr als verdoppelt, wie der Geschäftsführer des Energieinstituts, Josef Burtscher, bestätigt.

Dabei werden Wärmepumpen immer öfter zusammen mit Photovoltaik- oder thermischen Solaranlagen betrieben, sagt Burtscher. Das sei die ökologische Idealkombination. Erfreulich sei, dass sich dieser Trend inzwischen auch auf Mehrfamilienhäuser und Gebäudesanierungen ausweite, so Burtscher.

Heizen wird „elektrischer“

Wärmepumpen seien ein Beispiel für hocheffizienten Energieeinsatz, erklärt illwerke-vkw-Vorstand Helmut Mennel. Er ist überzeugt, dass auch beim Heizen die Zukunft „elektrischer“ wird - das sei wichtig für die Energieautonomie Vorarlbergs.