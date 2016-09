Salzburger Architekturpreis an Marte.Marte

Das Vorarlberger Architekturbüro Marte.Marte erhält den diesjährigen Architekturpreis des Landes Salzburg. Ausgezeichnet wird es für die Autobahnmeisterei Salzburg, das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

„Aus den banalen Ingredienzen einer Nutzanlage wurde eine präzise und erstklassige Anlage gestaltet, mehr noch: ein hochwertiger Platz“, begründete Marie-Claude Bétrix, Vorsitzende der Jury, die Entscheidung für Marte.Marte.

„Hier weist der Negativraum, der eigentliche Innenhof, so hohe Qualitäten auf wie all die Bauten, die ihn rundum bestimmen. Proportionen und Nutzungen, Materialien und Betrieb, Ästhetik und Gebrauch, die Qualitäten zeigen sich ununterbrochen in allen Teilen“, so Bétrix. Der Preis wird von einer Jury verliehen, die von fünf Salzburger Institutionen vorgeschlagen wird. 35 Projekte wurden eingereicht.