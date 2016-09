Zumtobel-Mitarbeiter demonstrieren in Dornbirn

Am Firmensitz von Zumtobel in Dornbirn findet am Mittwoch eine Demonstration statt. Mitarbeiter des Zumtobel-Werkes in Usingen (D) protestieren damit gegen die geplante Schließung des Werkes. 145 Mitarbeiter sollen davon betroffen sein.

Zumtobel hatte den Verkaufsprozess des Werkes abgebrochen und sich stattdessen für eine Schließung entschieden - mehr dazu in Zumtobel AG schließt deutsches Werk Usingen. Die Mitarbeiter streiken gegen diese Maßnahme.

Zumtobel

Die Gewerkschaft IG Metall verlangt jetzt drei Bruttomonatsgehälter für die Mitarbeiter, einen Härtefonds für die Abfindungen und eine Transfergesellschaft. Letztere soll dabei behilflich sein, die Zumtobel-Mitarbeiter in anderen Unternehmen unterzubringen. Unterstützt werden die Streikenden von der österreichischen Gewerkschaft PRO-GE.

Zumtobel: Sondierungsgespräche laufen

Von Zumtobel hieß es am Mittwochmorgen, man sei über die Kundgebung in Dornbirn informiert und habe die entsprechenden organisatorischen und sicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen.

Ein erstes Sondierungsgespräch zwischen dem Unternehmen, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft habe am 13.9. stattgefunden, ein zweites sei für den kommenden Freitag vorgesehen. Darüber hinaus stehe man für persönliche Gespräche mit dem Betriebsrat zur Verfügung.