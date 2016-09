Städte und Gemeinden finden keine Hausärzte

In manchen Vorarlberger Städten und Gemeinden ist der vieldiskutierte Ärztemangel bereits Realität. In Bludenz, Lustenau und Thüringen können offene Hausarzt-Kassenstellen nicht nachbesetzt werden - es gibt keinen einzigen Interessenten.

