Chinesischer Investor kauft Carcoustics

Der deutsche Automobilzulieferer Carcoustics, der zwei Standorte in Vorarlberg betreibt, wurde an einen Investor aus China verkauft. Laut der Wirtschaftspresseagentur braucht es aber vorher noch die Zustimmung der Kartellbehörden.

Carcoustics teilte am Dienstag mit, dass der bisherige Eigentümer AlpInvest (US-Beteiligungsfirma Carlyle) den Automobilzulieferer nunmehr an die Liaoning Dare Industrial Company LTD. (Dare Group) aus China verkauft habe. Die Dare Group sehe sich als langfristiger, strategischer Investor bei Carcoustics.

Endgültiger Abschluss im vierten Quartal 2016

Die Verträge seien bereits unterzeichnet worden. Allerdings stehe die Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Der endgültige Abschluss des Verkaufes wird laut Wirtschaftspresseagentur im vierten Quartal 2016 erwartet.

Die Dare Group wolle Carcoustics gemeinsam mit dem bestehenden Management weiterführen und das Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen insbesondere bei der weiteren Entwicklung in China, aber auch weltweit, unterstützen. Das Portfolio der Dare Group umfasst nach eigenen Angaben industrielle Dieselmotoren, Innenraumteile für Fahrzeuge, CNC Hochdruck-Waschanlagen sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen.

260 Mitarbeiter in Vorarlberg

Carcoustics beschäftigt derzeit in zehn Werken weltweit rund 1.800 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von 280 Millionen Euro. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Lärm- und Wärmedämmungselementen für den Automotive-Bereich spezialisiert. In Österreich unterhält Carcoustics zwei Standorte in Klaus und Rankweil. Insgesamt beschäftigt Carcoustics in Vorarlberg mehr als 260 Mitarbeiter.