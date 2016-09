Weltweit größte Lichtkonferenz in Bregenz

Im Festspielhaus Bregenz wurde am Dienstag die weltweit größte Lichtkonferenz eröffnet. Drei Tage lang denken 1.500 internationale Experten über die Zukunft von LED & Co nach. Vernetzung spielt dabei eine immer größere Rolle.

In Bregenz treffen sich die weltweit führenden Lichtunternehmen, unter ihnen auch der Lokalmatador, die Zumtobel-Tochter Tridonic. Das Konferenzprogramm umfasst mehr als 100 Vorträge, unter anderem mit dem Nobelpreisträger für Physik Shuji Nakamura.

Lichtkonferenz in Bregenz eröffnet Im Beitrag von ORF-Redakteur Stefan Krobath sehen Sie Klaus Mohr (Tridonic), Youngku An (Südkorea) und Uwe Schmidt (LOT Quantum Design).

Tenor des Amerikaners: Je intelligenter Licht miteinander vernetzt wird, desto mehr Energie kann eingespart werden. Der Trend gehe von Hardware getriebenen Lösungen zu selbst denkenden Lichtquellen. In Zukunft werde eine Software selber entscheiden, wie viel Licht in welcher Farbe für die Menschen gut ist, so zumindest die Vorstellungen der Industrie.

„Kunst-Licht“

Neue Lichttechnologien verändern auch die Kunst. Der US-amerikanische Künstler Clint Eccher hat Bilder entworfen, die je nach Lichtquelle verschiedene Motive zeigen. So wird aus einer Darstellung von Bregenz in der Römerzeit dank LED in Sekunden die Seebühne.