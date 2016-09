Land setzt auf Forschungsimpulse

Über die Forschungseinrichtung V-Research ist die Vorarlberger Wirtschaft an nationalen und internationalen Programmen beteiligt. Diese Beteiligung sichert dem Land laut eigenen Aussagen die Perspektiven für die Zukunft.

An V-Research ist das Land zu 49 Prozent beteiligt. 51 Prozent gehören Firmen und privaten Gesellschaftern. Für die Vorarlberger Wirtschaft ist V-Research die direkte Verbindung zur außeruniversitären Forschung und Innovation. Laut dem Geschäftsführer von V-Research, Vaheh Khachatouri, wurden über Beteiligungen an nationalen und internationalen Forschungsprogrammen in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro nach Vorarlberg geholt.

Digitalisierung wichtiger Faktor für Industrie

„Gleichzeitig haben neue Technologien immer wieder dafür gesorgt, dass mehr Beschäftigung geschaffen wurde. Automatisierung und Digitalisierung bedeuten für produzierende Unternehmen einen enormen Gewinn an Produktivität und Effizienz“, so Khachatouri. Damit sei die Digitalisierung für den Industriestandort Vorarlberg ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Beschäftigung und Wohlstand.

Rüdisser: Fördermöglichkeiten ausschöpfen

Laut Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser hat das Land bereits im Vorjahr mit dem Konzept „2020+“ die Weichen gestellt, um die Kompetenzen für Forschung und Entwicklung zu bündeln. „Diese Konzentration auf den Themenbereich Innovation soll auch mit dazu beitragen, dass wir ganz gezielt an den Fördermöglichkeiten des Bundes teilnehmen und damit für die Forschung und Entwicklung in Vorarlberg zusätzliche Mittel erschließen, die in den letzten Jahren über verschiedene Schienen angeboten worden sind“, sagte Rüdisser.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind in Vorarlberg in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Zuletzt lagen sie bei 244 Millionen Euro.

