SPÖ wählt Ende März 2017 neuen Vorsitzenden

Die SPÖ Vorarlberg hat am Montagabend einen Termin für den ordentlichen Parteitag im nächsten Jahr fixiert. Am 31. März wird der Parteitag über die Bühne gehen, bei dem auch ein neuer Parteivorsitzender bestimmt werden soll. Ob Michael Ritsch antritt, ist fraglich.

Der Landesvorsitzende, der sich nach einer Bandscheibenoperation derzeit einer Reha unterzieht, will seine Entscheidung bis Ende 2016 bekanntgeben, sagte seine Stellvertreterin Gabi Sprickler-Falschlunger der APA. Zuletzt hatte Ritsch erklärt, sich der Wiederwahl stellen zu wollen.

Auch die Dornbirner SPÖ unterstütze diese Vorgehensweise. Im Juli hatte die Dornbirner Stadtpartei noch einen vorgezogenen Landesparteitag im November beantragt. Dabei sollte es vor allem um die Obmannfrage gehen. Als möglicher Gegenkandidat wurde Thomas Hopfner ins Spiel gebracht - mehr dazu in SPÖ Dornbirn will Personaldebatte.

Erneuerungsprozess auch Thema

Im März soll es nun auch um die Ergebnisse des parteiinternen Erneuerungsprozesses gehen. Selbigen hatte die Partie nach dem desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl 2014 in Gang gesetzt. Die SPÖ Vorarlberg war damals erstmals in ihrer Geschichte unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen - mehr dazu in SPÖ will sich völlig neu aufstellen.

Laut Sprickler-Falschlunger werde man das Parteiprogramm künftig „nicht mehr als in Stein gemeißelt betrachten“, vielmehr solle es als offener Prozess verstanden werden. „Die Gegebenheiten ändern sich heute sehr rasch. Diesen muss man sich immer wieder anpassen“, so Sprickler-Falschlunger.