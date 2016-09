Mitterlehner nimmt sich Vorarlberg zum Vorbild

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) erwägt eine Integrationsvereinbarung nach Vorarlberger Vorbild auf Bundesebene. Bei Integrationsverweigerung gäbe es dann weniger Geld.

„Wir denken über eine Integrationsvereinbarung nach Vorarlberger Muster nach“, so Mitterlehner in einem Hintergrundgespräch mit der APA. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) müsste von dem Vorschlag zu überzeugen sein, meint der Vizekanzler: „Wenn es keine Regelung gibt, gibt es weiter unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Dann wird der Großteil der Flüchtlinge sich in Wien aufhalten und Wien wird den Großteil der Kosten zahlen müssen.“

Bei der Mindestsicherung bleibt die ÖVP allerdings bei ihrer Forderung nach einer Deckelung für Mehrpersonenhaushalte. Anfang September hatte schon Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) den Vorarlberger Zugang bei der Mindestsicherung zum Vorbild erklärt. Vorarlberg strebt keine Deckelung der Mindestsicherung an, sondern setzt auf Sanktionen bei Missbrauch und Fehlverhalten.