Götzis zweitbestes Mehrkampf-Meeting 2016

In der Reihung der besten Mehrkampf-Veranstaltungen hat es das Hypo-Meeting in Götzis 2016 noch vor den US-Trials und den Europameisterschaften auf Rang zwei geschafft. Bessere Leistungen gab es nur bei den Olympischen Spielen.

Gewertet wurden die jeweils acht besten Punkte-Ergebnisse bei Herren und Damen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wurden dabei 121.519 Punkte gesammelt, in Götzis 117.622. Die US-Trials brachten es auf 115.360 Zähler, die EM auf 114.557. Die Vorarlberger sind außer in der Gesamtwertung auch bei beiden Geschlechtern Zweite geworden.