Alko-Lenker fährt gegen Mauer

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag einen Verkehrsunfall in Raggal verursacht. Sein Wagen kam in einer Kurve ins Schleudern und streifte eine Mauer. Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der 45-jährige Mann fuhr in der Nacht zum Sonntag um 3.15 Uhr in Raggal auf der L 88 in Richtung Garsella. In einer Rechtskurve kam er ins Schleudern und touchierte in weiterer Folge eine Stützmauer auf der rechten Fahrbahnseite. Das Fahrzeug drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Polizei

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief nach Angaben der Polizei positiv. Die L88 war aufgrund der Absicherungs- und Bergearbeiten bis knapp sechs Uhr nur erschwert passierbar. Zeitweise musste eine Totalsperre vorgenommen werden.