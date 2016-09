Wassereinbruch in Landesbibliothek

Starke Regenfälle haben am Montag zu einem Wassereinbruch in der Landesbibliothek in Bregenz geführt. Im Hausdepot im Keller des Gebäudes stand das Wasser bis zu 15 Zentimeter hoch. Größere Schäden konnten bislang vermieden werden.

Man habe wertvolle Bücher zur Geschichte Vorarlbergs vor dem Wasser retten können, sagte der Direktor der Landesbibliothek, Harald Weigel. Die Bestände seien jetzt aber von Schimmelbildung bedroht.

Knapp 50 Feuerwehreinsätze im Raum Bregenz

Vor allem im Unterland standen aufgrund der intensiven Regenfälle zahlreiche Keller unter Wasser. Bis zum frühen Nachmittag musste die Feuerwehr 49 Mal ausrücken, am stärksten betroffen waren die Landeshauptstadt Bregenz und die umliegenden Gemeinden Hard, Lauterach und Wolfurt. Großeinsätze blieben nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle jedoch aus.