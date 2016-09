Alge Electronic mit stabilen Umsätzen

Das Lustenauer Unternehmen Alge Electronic hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von etwas mehr als 7,2 Millionen Euro erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Geschäftsführung mit einem leichten Umsatzrückgang.

2015 bewegte sich das Geschäftsvolumen auf dem Niveau des vorangegangenen Geschäftsjahres, wie der geschäftsführende Gesellschafter Dietmar Alge gegenüber der Wirtschaftspresseagentur erklärte. Nach dem deutlichen Umsatzplus von 16 Prozent im Jahr 2014 habe man nunmehr ein Jahr der Konsolidierung mit einer konstanten Geschäftsentwicklung hinter sich, so Alge. Die Ertragssituation sei zufriedenstellend positiv.

Fokus auf integrierte Systempartnerschaften

55 Prozent des Umsatzes von Alge Electronic entfallen auf den Bereich Systempartnerschaften, 45 Prozent stammen aus dem klassischen Bestückungsgeschäft. „Durch diese Systempartnerschaften können wir dem starken Preisdruck, der im Bestückungsgeschäft herrscht, ausweichen. Die Wertschöpfung ist deutlich höher. Deshalb wollen wir das noch weiter ausbauen“, so Dietmar Alge. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet er einen leichten Umsatzrückgang, da diverse Kundenaufträge ausgelaufen seien.

Deutschland wichtigster Exportmarkt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte Alge Electronic rund eine halbe Million Euro in die Erweiterung des Standortes und in den Maschinenpark. Heuer soll laut Dietmar Alge ein neues Testsystem für elektronische Baugruppen in Betrieb genommen werden, das rund 100.000 Euro kostet.

Alge Electronic kommt nach eigenen Angaben auf einen Exportanteil von rund 40 Prozent, wobei Deutschland noch weit vor der Schweiz der wichtigste Auslandsmarkt sei. Insgesamt beschäftigt das Lustenauer Unternehmen rund 50 Mitarbeiter.