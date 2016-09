„Willkommen und Abschied“: Lesung in Bregenz

In Bregenz fand am Sonntag die Präsentation des Buches „Willkommen und Abschied“ statt. Autor Carlos Peter Reinelt thematisiert darin das Flüchtlingsdrama von Parndorf. Für die Erzählung hat er den Rauriser Förderpreis erhalten.

In dem Werk geht es um das Flüchtlingsdrama von Parndorf, wo im vergangenen Jahr 71 Menschen tot in einem Kühllaster gefunden wurden. Sie wollten von Ungarn nach Österreich einreisen und starben einen qualvollen Erstickungstod. Bei der Lesung im Bregenzer Theater Kosmos gab der gebürtige Lustenauer Carlos Peter Reinelt, der derzeit in Salzburg studiert, einen Einblick in die letzten Lebensstunden der Flüchtlinge.

Zwischen Hoffnung und Tod

In einem inneren Monolog lässt der Autor einen jungen Syrer zu Wort kommen, der von einem neuen besseren Leben in Österreich träumt. Noch weiß er nicht, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Aber die Luft wird dünner, der Durst immer unerträglicher, die Nervosität der anderen größer. Die Anekdoten, mit denen sich der junge Mann abzulenken versucht, werden löchriger, die Hysterie nimmt überhand, es sterben die ersten Menschen. Zuerst ein Baby, dann eine alte Frau.

Ausgezeichnete Erzählung

Carlos Peter Reinelts Mut und sein respektvoller Umgang mit dem Thema haben heuer die Jury des Rauriser Förderpreises überzeugt. Dem schmalen Buch ist ein Zitat Ruth Klüger vorangestellt, die den Holocaust überlebt hat. Demnach beeinträchtigen zwar die Fakten die dichterische Freiheit, andererseits reizen sie aber auch das Denkvermögen.

Für den Autor gab es beim Schreiben der Erzählung nur eine einzige Vorstellungsgrenze. „Als ich an den Punkt gekommen bin, wo ich die Figur dann leider habe sterben lassen müssen, weil das der Faktenlage entspricht. Da habe ich gemerkt, dass dieses Sich-Hineinversetzen nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es einfach nicht geschafft, mir vorzustellen: Ich sterbe jetzt. Das geht nicht“, so Reinelt. „Willkommen und Abschied“ umfasst 24 Seiten und ist im Wallstein Verlag erschienen.

