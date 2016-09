Pflegeheim Langenegg schließt 2017

Das Pflegeheim in Langenegg wird im Frühjahr 2017 geschlossen. Die Gemeinde Langenegg und die Betreiberin Benevit begründen den Schritt mit der mangelnden Unterstützung für die notwendige Sanierung vonseiten des Landes.

Das Pflegeheim würden den baulichen Voraussetzungen für eine moderne Pflege nicht mehr genügen, informieren Gemeinde und Benevit in einer Aussendung. Die vorhandenen Doppelzimmer seien überholt, es fehle ein Bettenlift, und die Türen seien für einen Bettentransport zu schmal. Zudem hätte die prekäre Situation bei Wasserversorgung und Heizung zu Wasserschäden geführt.

Benevit

Zu viele Betten in der Region?

Vor diesem Hintergrund habe das Land einem Weiterbetrieb nur mehr für die nächsten fünf Jahre zugestimmt. Auch die Bettenauslastung könne in einem neuen oder umgebauten Heim nicht garantiert werden. Zudem werde das Pflegeheim in Langen ausgebaut - bis 2018 sollen 33 Betten bezugsfertig sein - jenes in Hittisau sei nicht voll ausgelastet, so Bürgermeister Kurt Krottenhammer.

Jetzt suche man nach alternativen Konzepten, etwa das Projekt „wohnenPlus“ oder eine Nachnutzung des Johann Franz Fuchs Hauses, wo das Heim untergebracht ist, für soziale Zwecke.

Benevit will reibungslosen Übergang

Betreiberin Benevit will laut Geschäftsführer Harald Panzenböck einen reibungslosen Übergang garantieren. In den übrigen Pflegeheimen in der Region gebe es genügend Betten für die Bewohner. Auch die Mitarbeiter des Pflegeheims Langenegg könnten in anderen Einrichtungen der Benevit-Gruppe weiterbeschäftigt werden.