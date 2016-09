Suizid in Haft: Wenige Fälle in Vorarlberg

Zwei Suizide von Häftlingen in Ravensburg haben vor Kurzem für Aufregung gesorgt. In Österreich stellt sich die Situation laut Justizministerium anders dar: Die Zahl der Suizide habe sich in den letzten fünf Jahren halbiert, in Vorarlberg gab es einen Vorfall.

ORF-Redakteurin Melanie Kritzer hat sich ausführlich mit Gefängnis-Psychiater Hubert Schneider unterhalten. Zu hören in der „Landesrundschau“ am 19.9.2016, 12.30 Uhr, ORF Radio Vorarlberg.

Kurz vor seiner Entlassung hat sich ein Häftling 2014 in der Justizanstalt Feldkirch das Leben genommen. Der Druck, wieder ein „normales“ Leben führen zu müssen, wurde ihm laut dem zuständigen Gefängnis-Psychiater Hubert Schneider zu groß. In Vorarlberg war es der einzige Vorfall dieser Art in den letzten fünf Jahren. 2008 hatte ein 24-jähriger Taschendieb in der Untersuchungshaft Suizid begangen.

Sechs Suizide im Vorjahr

Dass die Suizidrate österreichweit deutlich abnimmt, führt die Sprecherin des Justizresorts in Wien, Britta Tichy-Martin, auf die verstärkte Suizidprävention in den vergangenen Jahren zurück. So würde die intensivere und individuellere Häftlingsbegleitung und die Zusammenarbeit mit anderen verlässlichen Insassen Wirkung zeigen. Gab es 2010 österreichweit noch zwölf Suizide, so waren es laut Tichy-Martin im vergangenen Jahr noch sechs Selbsttötungen.