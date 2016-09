LTW erwartet heuer einen Rekordumsatz

Das Lagertechnik Unternehmen Wolfurt LTW erwartet heuer einen Rekordumsatz in der Firmengeschichte. Mit weltweit rund 200 Mitarbeitern soll die Summe von 65 Millionen Euro erreicht werden.

LTW wurde vor 35 Jahren als Tochter des Seilbahnunternehmens Doppelmayr gegründet. Gab es zu Beginn drei Mitarbeiter, sind es mittlerweile weltweit rund 200. Bis heute wurden über 900 Anlagen in 33 Ländern errichtet.

Die Produkte von LTW sind Regalbediengeräte für den optimierten Materialfluss im Hochregallager. Es handelt sich dabei um Maschinen, die Transporteinheiten wie Paletten oder Kisten in Hochregallager ein - und auslagern.

LTW - Firmenporträt ORF Vorarlberg-Redakteur Jürgen Sebö hat mit LTW-Geschäftsführer Konrad Eberle gesprochen.

Wartung erfolgt online

Die Anlagen werden am Firmenstammsitz in Wolfurt entworfen. Dort wird auch die Software für Steuerung und Verwaltung geschrieben, mit der die weltweit errichteten Anlagen im Fehlerfall online gewartet werden. Gefertigt werden die Stahlteile in den Doppelmayr-Hallen in Wolfurt. Dort kann LTW auf das Knowhow der gesamten Produktionskette zurückgreifen.

Pro Jahr setzt LTW durchschnittlich 50 Millionen Euro um. Heuer soll dieser Wert auf 65 Millionen Euro ansteigen, das wäre ein Rekord in der Firmengeschichte.