Asylwerber: Wohnungen für Familien gesucht

Derzeit warten 3.800 Menschen in Vorarlberg auf ihren Asylbescheid. Nach Angaben der Caritas gibt es im Moment genügend Unterkünfte. Gebraucht werden aber Wohnungen für Familien. Jede Woche kommen durch den Familienzuzug rund 30 Menschen nach Vorarlberg.

Knapp die Hälfte der 3.800 Menschen ist in Großunterkünften mit rund 100 Betten untergebracht. Die andere Hälfte lebt entweder in kleineren Quartieren mit bis zu 25 Plätzen oder in privaten Wohnungen.

Im Moment gebe es genügend Unterkünfte, sagt Caritas-Direktor Walter Schmolly. Aktuell würden in den Caritas-Quartieren 300 Plätze frei stehen, diese halte man auch frei, da man nicht wissen könne, wie sich die Zahl der Flüchtlinge in den nächsten Monaten entwickelt. Es brauche einen gewissen Spielraum.

„Eine große Herausforderung“

Im Rahmen des Familienzuzugs kommen jede Woche 30 bis 40 Menschen neu nach Vorarlberg. Für diese Familien brauche es dringend Wohnraum, sagt Karl Fenkhart, Leiter der Abteilung Vermögensverwaltung und Hochbau bei der Landesregierung. Das sei eine große Herausforderung und das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht.

Link: