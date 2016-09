Direktoren sollen Lehrer kündigen können

Schuldirektoren sollten die Möglichkeit haben, Lehrer kündigen zu können - das fordert Christoph Hinteregger, Industriesprecher der Wirtschaftskammer, im Samstaginterview von ORF Radio Vorarlberg. Das sei hochnotwendig.

Hinteregger, der auch technischer Leiter des Seilbahnherstellers Doppelmayr ist, möchte Schuldirektoren eine echte Personalhoheit einräumen: „Es ist hoch notwendig, dass ein Direktor die Möglichkeit hat, Lehrer die nicht in seine Schule passen, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.“

„Auf der Nase herumtanzen“

Wenn in der Privatwirtschaft jemand frech ist, könne man sagen, dass er gehen muss, so Hinteregger. Lehrer könnten Direktoren aber auf der Nase herumtanzen. Es handle sich zwar nur um Einzelfälle, aber diese könnten das Klima an einer ganzen Schule vergiften.