Schwere Kopfverletzung nach Vier-Meter-Sturz

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in St. Gallenkirch im Montafon ist am Freitag ein 48-jähriger schwer verletzt worden. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte vier Meter in die Tiefe.

Der 48-Jährige stand gegen 19.30 Uhr unterhalb vom Dachgiebel auf einer Belagsplatte und führte an einem Gerüst Fixierungsarbeiten durch, als plötzlich ein Einhängebügel von der Platte abbrach. Der Montafoner verlor das Gleichgewicht und stürzte vier Meter in die Tiefe.

Auf betonierte Terrassenplatte gestürzt

Der Arbeiter fiel auf die darunter liegende betonierte Terrassenplatte und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich nach Angaben der Polizei ein weiterer Arbeiter auf der Baustelle.