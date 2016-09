Kaffeemaschine verursacht Wohnungsbrand

Eine defekte Kaffeemaschine führte Freitagnacht in Bludenz zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner waren nicht zuhause, verletzt wurde niemand. Ein aufmerksamer Nachbar und Feuerwehrmann hat den Brand bemerkt.

Freitagnacht, gegen 01.30 Uhr, ist in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Bludenz ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner waren zur Zeit des Brandausbruchs laut Polizei nicht zuhause. Ein in der Nachbarschaft wohnhafter Feuerwehrmann bemerkte den Brand und begann bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit den Löscharbeiten.

Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an einer Kaffeemaschine eruiert werden, welche im Bereich des Brandausbruchortes stand. Die Wohnung wurde stark verrußt. Die Schadenshöhe kann derzeit laut Polizei noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Bludenz war mit vier Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz.