People’s mit kürzester Flugroute in Europa

Die Fluggesellschaft „People’s Viennaline“ hebt ab dem 2. November auch nach Köln ab. Da die Strecke von Altenrhein über Friedrichshafen führt, beinhaltet der neue Flugplan auch einen der kürzesten Linienflüge in Europa.

Das Ein- und Auschecken dauert länger als der Flug: Nur acht Minuten nach dem Start von Altenrhein steht der Jet in Friedrichshafen wieder auf dem Boden. Weiterreisende können sitzen bleiben, nach 20 Minuten hebt die Maschine nach Köln ab, wo sie 55 Minuten später landet. Die zu Tagesrandzeiten geflogene Strecke Altenrhein-Friedrichshafen soll 50 Euro kosten, nach Köln soll der Wochenendtarif 179 Euro betragen.

„People’s“ will dafür zunächst einen Jet mit 50 Sitzplätzen leasen, ab Sommer 2017 soll eine eigene Maschine angeschafft und auch ein Direktflug von Friedrichshafen über Altenrhein nach Wien möglich werden. Früher flog die in Konkurs geschlitterte Intersky von Friedrichshafen nach Köln, danach flog VLM von Friedrichshafen nach Düsseldorf. Die Fluggesellschaft VLM musste im Juni ebenfalls Konkurs anmelden - mehr dazu in: VLM: Noch kein Nachfolger gefunden.