Markus Klement als Landesdirektor bestätigt

Im ORF Landesfunkhaus in Dornbirn bleibt alles beim Alten: Der ORF-Stiftungsrat hat Markus Klement am Donnerstag für weitere fünf Jahre bestellt. Klement übt die Funktion seit 2012 aus.

Das von Generaldirektor Alexander Wrabetz vorgeschlagene Direktorenteam, zu dem auch Klement gehört, wurde vom ORF-Stiftungsrat mit 30 von 35 Stimmen abgesegnet. Klement ist damit gewählter Landesdirektor für die Funktionsperiode 2017 bis 2021.

ORF

Neben Klement wurde auch der Tiroler Landesdirektor Helmut Krieghofer verlängert, in Oberösterreich bleibt Kurt Rammerstorfer im Amt. Gleiches gilt auch für Gerhard Draxler in der Steiermark, Karin Bernhard in Kärnten, Norbert Gollinger in Niederösterreich und Brigitte Wolf in Wien. Zum Wechsel kam es in Salzburg, wo Roland Brunhofer dem ORF III-Chefredakteur Christoph Takacs Platz machen musste. Im Burgenland folgt Werner Herics auf Karlheinz Papst.

Neu im Führungsteam von Alexander Wrabetz sind Finanzdirektor Andreas Nadler und Radiodirektorin Monika Eigensperger. Michael Götzhaber bleibt Technischer Leiter, die bisherige Fernsehdirektorin Kathrin Zechner wird Programmdirektorin. Alle bestellten Direktoren treten ihre Funktionen am 1. Jänner 2017 an.

Klement: Ausgezeichnete Basis für die Zukunft

In einer ersten Reaktion zeigte sich Klement erfreut über die Wiederwahl: „Ich freue mich sehr, dass ich und mein Team auf fünf sehr erfolgreiche Jahre aufbauen können: ‚Vorarlberg heute‘ ist die erfolgreichste ‚Bundesland heute‘-Sendung Österreichs, ORF Radio Vorarlberg ist in Vorarlberg die Nummer eins am Gesamtradiomarkt und vorarberg.ORF.at hat jährlich zweistellige Zuwachsraten. Das ist eine ausgezeichnete Basis für weitere fünf Jahre, um den ORF Vorarlberg multimedial und digital absolut fit zu machen.“

ORF

Steckbrief Markus Klement

Markus Klement wurde am 20. Juli 1975 geboren, studierte in Salzburg Kommunikations- und Politikwissenschaften und ist seit 1995 für den ORF in Vorarlberg tätig, vor allem als Radiomoderator sowie als Redakteur. Zudem war er in Marketing-Aktivitäten des Landesstudios engagiert. Seit 2012 ist er Landesdirektor des ORF Vorarlberg.