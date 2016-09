Suche nach vermisstem Bergläufer unterbrochen

Die Einsatzkräfte haben die Suche nach dem vermissten Bergläufer im Silvretta-Gebiet vorläufig unterbrochen. Das hat die Einsatzleitung am Mittwochabend beschlossen, nachdem das Gebiet drei Tage lang abgesucht wurde.

Sollte es neue Erkenntnisse geben, werde die Suche nach dem 40-Jährigen wieder aufgenommen, so Karl Schuchter von der Polizei Gaschurn. Seit Montag hatten täglich bis zu 60 Vorarlberger Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung und Wasserrettung nach dem Mann aus Oberösterreich gesucht - auch Tiroler und Schweizer Einsatzkräfte waren beteiligt - mehr dazu in: Vermisster Bergläufer: Suche bislang erfolglos. Täglich überflogen mehrere Hubschrauber das Gebiet, zehn Suchhunde waren im Einsatz. Einige Hinweise gingen bei der Polizei ein, doch diese betrafen meist andere Bergläufer, die ausfindig gemacht werden konnten.

Suchgebiet sehr schwer einzugrenzen

Man habe in den drei Tagen alles unternommen, um den Mann zu finden, so Schuchter. Da es sich jedoch um einen guten Bergläufer handle, der schnell unterwegs sei, müsse von einem sehr großen Aktionsradius ausgegangen werden. Deshalb sei das Suchgebiet sehr schwer einzugrenzen. Auch die Handypeilung habe keinen Erfolg gebracht, so Schuchter. Anhaltspunkte gebe es kaum, man habe lediglich das Auto auf dem Parkplatz beim Vermunt-Stausee gefunden. Außerdem habe eine Frau angegeben, den Bergläufer am Sonntagmorgen in der Gegend der Saarbrücker Hütte gesehen zu haben.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Der Oberösterreicher hatte am Samstag am Gargellner Berglauf teilgenommen und war am Sonntag vermutlich zu einem Trainingslauf aufgebrochen. Seine Eltern hatten ihn Montagfrüh als vermisst gemeldet.

Weitere Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gaschurn unter Tel. +43 (0) 59 133 8103 erbeten. Der Vermisste ist nach Angaben der Polizei etwa 180 cm groß, schlank, hat braune Haare und blau-grüne Augen. Er dürfte mit leichter Sommer- bzw. Sportbekleidung unterwegs sein.