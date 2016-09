FH Vorarlberg mit Studenten-Rekord

Die Fachhochschule Vorarlberg kann dieses Jahr mit einer neuen Rekordzahl an Studierenden aufwarten: 1.250 junge Männer und Frauen starten in wenigen Wochen ins Semester. In manchen Fachbereichen kamen fünf Bewerber auf einen Studienplatz.

„Wir gehen auf die Zahl von 1.250 Studierenden zu“, sagt Stefan Fitz-Rankl, Geschäftsführer der FH Vorarlberg, so viele waren es an der Hochschule noch nie. Zudem habe es fast 1.000 Bewerbungen für 493 Anfängerstudienplätze gegeben: „Das heißt, wir können weiterhin sehr gut auswählen, welche Studierenden wir zu uns an die Fachhochschule aufnehmen.“

FH-Vorarlberg vor Semesterstart Die Fachhochschule Vorarlberg geht heuer mit einer Rekordzahl an Studierenden ins neue Semester.

Interesse an Technik-Bereich nicht ganz so groß

Die Plätze im Bereich der Technik, etwa im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, hat man heuer aufgestockt. Gerade in diesem Bereich ist das Interesse allerdings nicht ganz so groß wie an anderen Studiengängen, sagt Fitz-Rankl. „Es ist so, dass wir im Technikbereich gut ausgelastet sind, aber dort nicht die großen Bewerbungsquoten 1:5 haben, wie wir es etwa im Sozialbereich haben.“

Neuerungen im Bereich Intermedia

Das neue Studienjahr bringt auch diverse Neuerungen mit sich, dieses Jahr vor allem im Bereich Intermedia. Die Technologie entwickelt sich so rasch, dass es gar nicht mehr möglich ist, alles in der vorgegebenen Studienzeit zur lernen. Deswegen sollen sich die Studierenden zukünftig besser spezialisieren können. Die FH konnte dazu auch die notwendigen Techniken anschaffen, etwa Virtual Reality-Brillen oder Kameradrohnen.

Link: